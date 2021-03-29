Зінченко звернувся до українців після нічиєї в матчі з Фінляндією у відборі на ЧС-2022

Капітан збірної України Олександр Зінченко після втраченої перемоги в матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії заявив, що наша команда та її вболівальники повинні разом переживати як перемоги, так і поразки.

На своїй сторінці в Instagram футболіст "Манчестер Сіті" закликав співвітчизників підтримати національну команду в заключному поєдинку березневого збору проти Казахстану, який відбудеться 31 березня.

"Перемагаємо разом, труднощі долаємо разом і помиляємося теж разом. Ми потребуємо підтримки кожного українця, щоб стати сильнішими вже в наступному матчі. Завжди разом і до кінця", – написав Зінченко.

Нагадаємо, що в першому поєдинку відбору на ЧС-2022 Україна сенсаційно зіграла внічию з Францією (1:1), а потім з таким же рахунком закінчила матч проти Фінляндії, втративши перемогу на останніх хвилинах. Чинні чемпіони світу виграли у Казахстану і вийшли на перше місце у відбірковій групі з 4 очками. Підопічні Андрія Шевченка мають у своєму активі 2 пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення цієї зустрічі голкіпер нашої збірної Георгій Бущан розповів, що заплутало Віталія Миколенка в моменті з вирішальним голом у ворота нашої команди.