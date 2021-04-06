Журналіст розповів про "специфічну" травму лідера "Динамо" Циганкова

Відомий журналіст Ігор Циганик заявив, що лідер "Динамо" Віктор Циганков має проблеми з нижньою частиною литкового м'яза.

В ефірі програми "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub він зазначив, що український футболіст має бути готовий до головного матчу другого кола в українській Прем'єр-лізі проти донецького "Шахтаря", який відбудеться 17 квітня.

"У Циганкова досить специфічна травма. У нього є проблеми з нижньою частиною литкового м'яза. Це якраз те місце, де цей м'яз з'єднується з гомілкостопом. Наскільки я знаю, Віктор буде готуватися до поєдинку "Шахтар" – "Динамо". Цілком можливо, що процес відновлення пройде швидше, але до матчу з "гірниками" він має бути вже повністю готовий", – розповів Циганик.

Нагадаємо, що за шість турів до закінчення української Прем'єр-ліги "Динамо" випереджає "Шахтар" на сім очок. В останньому поєдинку кияни вирвали перемогу в "Олександрії", а "гірники" обіграли "Ворсклу" завдяки ювілейному дублю Жуніора Мораеса.

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