Зеленський заявив, що Україна може бути гарантом продовольчої безпеки світу

Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю катарським ЗМІ, що країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. "Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості. Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектора і харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають можливість вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, перш за все мова йде про відповідність вимогам "халяль", – сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна зацікавлена в розширенні авіасполучень з Катаром. Це допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері.

"Сподіваюся, в цьому році, незважаючи на COVID-19, нам вдасться провести друге засідання Спільної міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва", – говорить глава держави.

Він додав, що відправився в Катар для переговорів з керівництвом країни для подальшого партнерства. Президент проведе переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді прибули з офіційним візитом до Катару.