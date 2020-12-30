Захисник збірної України розповів про вчинок Роналду: спортивні підсумки 29 грудня

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про випадок з Кріштіану Роналду, а Андрій Ярмоленко став найкращим у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Крім того, Теофімо Лопес вступив у перепалку з поліцейським, який вимагав у того провести реванш з Василем Ломаченком.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 29 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Лопес вступив у перепалку з поліцейським, який вимагав реванш з Ломаченком. Відео

Гравець збірної України розповів, як його "послав" Кріштіану Роналду

Ярмоленко став найкращим у матчі АПЛ

Російський сумоїст з Книги рекордів Гіннесса помер у 21 рік

Караваєв про випадок з Луческу: я такого ще не бачив ніколи

Футболіст збірної України розповів про сором через СРСР

Миколенко назвав наймудріші слова, сказані Луческу