Захисник збірної України розповів про вчинок Роналду: спортивні підсумки 29 грудня
Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про випадок з Кріштіану Роналду, а Андрій Ярмоленко став найкращим у матчі англійської Прем'єр-ліги.
Крім того, Теофімо Лопес вступив у перепалку з поліцейським, який вимагав у того провести реванш з Василем Ломаченком.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 29 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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