Защитник сборной Украины рассказал о поступке Роналду: спортивные итоги 29 декабря

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о случае с Криштиану Роналду, а Андрей Ярмоленко стал лучшим в матче английской Премьер-лиги.

Кроме того, Теофимо Лопес вступил в перепалку с полицейским, который требовал у того провести реванш с Василием Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 29 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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