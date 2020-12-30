Защитник сборной Украины рассказал о поступке Роналду: спортивные итоги 29 декабря
Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о случае с Криштиану Роналду, а Андрей Ярмоленко стал лучшим в матче английской Премьер-лиги.
Кроме того, Теофимо Лопес вступил в перепалку с полицейским, который требовал у того провести реванш с Василием Ломаченко.
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