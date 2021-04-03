Покараний "Шахтарем" Тайсон забив у першому ж матчі за дубль і залишив знущальне послання

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон, якого за відмову від розминки і виходу на заміну в матчі з "Ромою" покарали переведенням у дубль, забив гол у першому ж матчі за молодіжний клуб.

33-річний футболіст у поєдинку 20-го туру проти "Ворскли" U-21 вийшов у стартовому складі і на 58-й хвилині встановив остаточний рахунок 2:1.

Після свого дебюту за молодіжну команду донецького клубу Тайсон в Instagram залишив знущальне послання.

"Немає проблем", – написав бразилець.

Нагадаємо, що контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Відзначимо, що Тайсон був засланий у дубль і не полетів із командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова". Пізніше директор із футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, за що бразилець отримав таке покарання.

Також стало відомо, що хавбек втратить половину місячної зарплати, що становитиме близько 125 тисяч євро.