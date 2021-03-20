'Шахтар' відсторонив Тайсона від ігор і перевів у дубль – ЗМІ

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон не полетів з командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова".

Як повідомляє Meta-Ratings.com.ua, 33-річний гравець збірної Бразилії відсторонений від тренувального процесу основного складу і через дисциплінарні санкції переведений в дубль.

Нагадаємо, що кар'єру в Україні Тайсон почав в серпні 2010 року, за 6 мільйонів євро перейшовши з "Інтернасьоналя" в "Металіст". З 2013 року виступає у футболці "Шахтаря". За цей час взяв участь в 299 матчах у всіх турнірах. Забив 55 м'ячів і віддав 78 гольових передач.

Контракт бразильського вінгера з "гірниками" закінчується 30 червня 2021 року.

Раніше з'явилася інформація, що Тайсон хоче повернутися в "Інтернасьональ" і вже домовився про дворічний контракт. Щоб переконати "Шахтар" розлучитися зі своїм лідером, бразильці готові заплатити і надати "гірникам" першочергове право на купівлю будь-якого зі своїх основних гравців.