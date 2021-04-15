УЄФА відсторонив російського арбітра від футболу

Європейський футбольний союз (УЄФА) відсторонив російського арбітра Сергія Лапочкіна на 90 днів від будь-якої футбольної діяльності.

Причиною такого покарання послужила ситуація перед матчем відбіркового раунду Ліги Європи-2018/19 між "Вентспілсом" і "Бордо". Тоді на рефері виходили люди з метою вплинути на результат гри.

Порушення російського арбітра полягає в тому, що він не повідомив відповідні футбольну владу про те, що трапилося, повідомляє CЕ.

Поєдинок відбувся 26 липня 2018 року і завершився виїзною перемогою "Бордо" з рахунком 1:0. За підсумками двох зустрічей далі пройшов французький клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського арбітра Кирила Левнікова , який очолював суддівську бригаду на матч Англія – Сан-Марино (5:0) в рамках відбору на ЧС-2022, образили його співвітчизники за те, що він став на коліно перед стартовим свистком на підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих важливі").