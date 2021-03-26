В России оскорбили судью, который встал на колено перед матчем отбора на ЧМ-2022

Российского арбитра Кирилла Левникова, который возглавлял судейскую бригаду на матче Англия – Сан-Марино (5:0) в рамках отбора на ЧМ-2022, оскорбили его соотечественники за то, что он встал на колено перед стартовым свистком в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

Пользователи не сдерживали эмоций в комментариях. Они назвали поступок Левникова позором и заявили, что он "прогнулся под враждебную идеологию". По их словам, рефери сделал это в угоду чиновникам из ФИФА и УЕФА, чтобы продвинуться по службе.

Некоторые из россиян сравнили его с другим судьей из РФ Сергеем Карасевым, который отказался вставать на колено перед началом матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха. Они написали, что Левников должен был последовать его примеру.

Напомним, что ранее фанаты английского "Миллуола" освистали игроков, которые встали на колено перед поединком второго по силе дивизиона страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского футболиста отстранили от игр в США из-за того, что он отказался поддержать движение Black Lives Matter.