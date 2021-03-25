Тренер збірної Франції оцінив нічию з Україною у відборі на ЧС-2022

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишився незадоволений нічийним результатом у стартовому матчі відбору на ЧС-2022 проти України (1:1).

Наставник чинних чемпіонів світу зізнався, що його здивувало те, як грала наша національна команда, і відзначив хороші оборонні дії у виконанні підопічних Андрія Шевченка.

"Звичайно, я незадоволений результатом поєдинку. У першій половині гри ми мали перевагу й багато та гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми переглянули близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір та отримав позитивний для його команди результат. Так, я знаю, що моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут ціла низка причин. Але я не виправдовуюсь. Завжди важко боротися з суперником, який настільки щільно захищається", – цитує слова Дешама офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша збірна сенсаційно зіграла внічию з Францією. Після матчу Андрій Шевченко прокоментував цей результат.