Тренер сборной Франции оценил ничью с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Михаил Морозов Футбол 09:33, 25.03.2021

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен ничейным результатом в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 против Украины (1:1).

Наставник действующих чемпионов мира признался, что его удивило то, как играла наша национальная команда, и отметил хорошие оборонительные действия в исполнении подопечных Андрея Шевченко.

"Конечно, я недоволен результатом поединка. В первой половине игры мы имели преимущество и много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат. Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается", – цитирует слова Дешама официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, наша сборная сенсационно сыграла вничью с Францией. После матча Андрей Шевченко прокомментировал этот результат.

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