Шведські футболісти зірвали атаку суперника "найбільш нахабним способом в історії": підсумки спорту 10 січня

Олександр Чеканов Футбол 09:18, 11.01.2021 Оновлено: 09:43, 11.01.2021

Футболісти шведського АІКа нахабним трюком зірвали атаку суперника в матчі чемпіонату країни, а донька української тенісистки Катерини Бондаренко стала зіркою на турнірі в Абу-Дабі.

Крім того, російський боєць UFC Олек Тактаров розповів цікаву історію про одну зі своїх поразок.

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