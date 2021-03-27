Шевченко українською звернувся до всіх уболівальників. Відео

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко почав пресконференцію, присвячену майбутньому поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022, спічем українською мовою.

Наставник "синьо-жовтих" звернувся з подякою до вболівальників.

"Добрий вечір! Насамперед хочу сказати, що дуже приємно знову зіграти у Києві. Нам бракуватиме повних трибун "Олімпійського". Але все одно хочу подякувати фанатам. Нам важлива ваша підтримка", – заявив Шевченко.

Відзначимо, що це другий раз, коли головний тренер нашої команди починає пресконференцію українською мовою. Раніше це сталося перед битвою з Францією.

Як спільно OBOZREVATEL, гра Україна – Фінляндія спочатку повинна була пройти у Львові, але через складну епідеміологічну обстановки відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть зустріч.

Нагадаємо, що зустріч 1-го туру Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.