Шевченко може піти зі збірної України в "Челсі": спортивні підсумки 4 січня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 5.01.2021 Оновлено: 09:23, 5.01.2021

Київське "Динамо" оголосило дату першого матчу 2021 року, а російські біатлоністи масово знялися з турніру через допінг-контроль.

Крім того, ЗМІ повідомили про те, що Андрій Шевченко може очолити лондонський "Челсі".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Російські біатлоністи масово знялися з турніру, дізнавшись про допінг-контроль

Шевченко може очолити "Челсі" – ЗМІ

Стала відома дата першого матчу "Динамо" 2021 року

У Німеччині футболіст забив гол п'ятою з розворотом на 360 градусів. Відео

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