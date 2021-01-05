Шевченко может уйти из сборной Украины в "Челси": спортивные итоги 4 января

Александр Чеканов Футбол 09:11, 5.01.2021 Обновлено: 09:23, 5.01.2021

Киевское "Динамо" объявило дату первого матча в 2021 году, а российские биатлонисты массово снялись с турнира из-за допинг-контроля.

Кроме того, СМИ сообщили о том, что Андрей Шевченко может возглавить лондонский "Челси".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Российские биатлонисты массово снялись с турнира, узнав о допинг-контроле

Шевченко может возглавить "Челси" – СМИ

Стала известна дата первого матча "Динамо" в 2021 году

В Германии футболист забил гол пяткой с разворотом на 360 градусов. Видео

Стало известно, когда Украина может провести Олимпиаду

Бразильский футболист вспомнил, как "Динамо" забило гол, ни разу не коснувшись мяча. Видео

Экс-вратарь сборной РФ рассказал об "ущербном мировоззрении" россиян

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