"Динамо" скористалося сенсаційною поразкою "Шахтаря", збільшивши відрив в УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Рух" зі Львова (3:0) і збільшило до 7 очок свій відрив від "Шахтаря", який в паралельній зустрічі сенсаційно програв в Харкові ФК "Львів" (2:3).

У матчі на НСК "Олімпійський" перший ключовий момент трапився на 8-й хвилині. Після удару Миколенка, в своєму штрафному Карасюк зіграв рукою. Головний арбітр Максим Козирянський відразу показав на пенальті, а після перегляду ВАР своє рішення змінювати не став.

Але Карлос де Пена, який проводив свій 50-й матч в біло-синій футболці, не зміг переграти Бандуру. Уругваєць огидно пробив і воротар легко відбив м'яч.

Отримавши психологічну перевагу гості спокійно тримали оборону, до перерви не дозволивши нічого зробити іменитому супернику.

Перелом стався у другому таймі. На 59-й хвилині Миколенко виконав подачу в штрафний, де Мисик намагався вибити м'яч, але помилився. Круглий снаряд потрапив до Караваєва і футболіст збірної України сильним і точні пострілом відкрив рахунок – 1:0.

Після цього кияни помітно заспокоїлися, довівши поєдинок до переможного кінця. На 80-й хвилині Мірча Луческу випустив Сідклея і бразилець через 6 хвилин збільшив перевагу віцечемпіонів України.

Крапку поставив Караваєв, після помилки захисту "Руху" і сольного проходу Попова.

"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 59 Караваєв, 2:0 – 86 Сідклей, 3:0 – 90 Караваєв.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Попов, Буяльський, Сидорчук, де Пена (Шепелєв, 60), Шапаренко (Сідклей, 81), Родрігеш (Караваєв, 46), Супряга (Гармаш, 73).

Рух – Бандура, Білий, Зец, Стаменкович, Мисик, Федорчук, Притула (Сич, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартинюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Попередження: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).

Зовсім по іншому розвивався сценарій в Харкові. Вже з перших хвилин обидві команди демонстрували дуже живий футбол, з великою кількістю гострих моментів. На 24-й хвилині Альваро замкнув класну подачу Шини і після невеликого рикошету від Вітао, рахунок став 1:0.

Гості нівелювали перевагу через 7 хвилин завдяки шедевру від Манора Соломона – 1:1.

Після перерви ситуація повторилася. Знову "Львів" вийшов попереду і знову "Шахтар" зміг відігратися після голу Соломона.

Розв'язка наступила на 71-й хвилині. Шина вибіг з-за спини Матвієнка, і Трубін збив гравця "Львова". Сам постраждалий чітко реалізував покарання – 3:2.

"Львів" – "Шахтар" 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Нич, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальті Рожеріо Шина.

Львів – Костик, Рожеріо Шина (Семенів, 77), Якимець, Махмутович, Чірьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Альваро (Рафаел Сабіно, 64), Нич, Ньярко (Ременяк, 90) .

Шахтар – Трубін, Вітао(Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвієнко, Тете (Дентіньо, 71), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.

Попередження: Рожеріо Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чірьяк (33), Алан Патрік (65), Трубін (72), Костик (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 18 березня підопічні Луческу поступилися в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи іспанському "Вільярреалу" і вилетіли з турніру.