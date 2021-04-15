'Шахтар' безкоштовно відмовився від Тайсона – ЗМІ

Донецький "Шахтар" достроково позбудеться бразильського півзахисника Тайсона, договір з яким спочатку був розрахований до червня цього року, повідомляє UOL.

За інформацією ЗМІ, 33-річний футболіст зможе безкоштовно залишити українську команду і перейти в "Інтернасьональ", з яким вже оформив попередній контракт. Трансфер в бразильський клуб відбудеться впродовж декількох тижнів. З командою буде підписаний 2-річний договір до червня 2023 року.

Повернувшись до Бразилії, хавбек встигне потрапити до заявки на Кубок Лібертадорес, а також на всі національні змагання.

Нагадаємо, що кар'єру в Україні Тайсон почав в серпні 2010 року, за 6 мільйонів євро перейшовши з все того ж "Інтернасьоналя" в "Металіст". З 2013 року виступає у футболці "Шахтаря". За цей час взяв участь в 299 матчах у всіх турнірах. Забив 55 м'ячів і віддав 78 гольових передач.

Відзначимо, що Тайсон 20 березня був засланий в дубль і не полетів з командою до Харкова на матч 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі (УПЛ) проти "Львова". Пізніше директор по футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна пояснив, за що бразилець отримав таке покарання.

Також стало відомо, що хавбек втратив половину місячної зарплати, що складало близько 125 тисяч євро.