Положення Усика викликало обурення: спортивні підсумки 26 березня

Максим Іншаков Футбол 09:23, 27.03.2021 Оновлено: 09:24, 27.03.2021

Британський боксер обурився становищем Усика, а дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото

Крім того, ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному і "Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 26 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі результати:

Дружина футболіста збірної України вразила спокусливим фото

Британський боксер обурився становищем Усика

ФБУ звернулася до Зеленського через скандал навколо арени в Южному

"Шахтар" знайшов ще одну заміну Каштру в Італії – ЗМІ

У Южному закликали Зеленського врятувати один з кращих спорткомплексів України

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