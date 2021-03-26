Новини спорту 25 березня: в Росії захопилися збірною України з футболу

Російські вболівальники захопилися збірною України з футболу після нічиєї з Францією, а Володимир Кличко напередодні відсвяткував 45-річчя.

Крім того, суддя матчу Франція – Україна у відборі на ЧС-2022 попросив вибачення в Андрія Шевченка за результативну помилку.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі результати:

У Росії захопилися Україною після нічиєї з Францією у відборі на ЧС-2022

Суддя попросив вибачення в Шевченка за помилку в матчі з Францією – ЗМІ

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Англійський воротар забив у власні ворота "найдивніший гол в історії". Відео курйозу

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Розгром від Німеччини і 5 голів Англії: результати відбору ЧС з футболу 25 березня

Зінченко встановив рекорд збірної України в матчі з Францією у відборі на ЧС-2022