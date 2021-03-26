Новости спорта 25 марта: в России восхитились сборной Украины по футболу

Российские болельщики восхитились сборной Украины по футболу после ничьей с Францией, а Владимир Кличко накануне отметил 45-летие.

Кроме того, судья матча Франция – Украина в отборе на ЧМ-2022 извинился перед Андреем Шевченко за результативную ошибку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие результаты:

В России восхитились Украиной после ничьей с Францией в отборе на ЧМ-2022

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