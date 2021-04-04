Мораес побив досягнення Ярмоленка в чемпіонаті України

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес, зробивши дубль в матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу в УПЛ проти "Ворскли", вийшов на 5-е місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.

Ці голи стали для 34-річного бразильського українця 99-м і 100-м в 186 матчах Прем'єр-ліги.

За кількістю забитих м'ячів футболіст нашої збірної обійшов колишнього півзахисника "Динамо" Андрія Ярмоленка, у якого 99 забитих м'ячів в 228 зустрічах.

Вище Жуніора розташувалися Максим Шацьких, Сергій Ребров (обидва – по 123 голи), Євген Селезньов (116) і Андрій Воробей (105).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ці голи Мораеса дозволили "Шахтарю" здобути перемогу над "Ворсклою" (2:0). Відзначимо, що в центральному матчі 20-го туру "Динамо" перемогло "Олександрію", забивши на останній хвилині.