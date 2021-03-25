Ми повинні визнати, що Україна провела дуже хороший матч, – лідер збірної Франції

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру вважає, що для перемоги над Україною в стартовому матчі відбору на ЧС-2022 його команді не вистачило другого голу.

За словами футболіста, він та його партнери по команді контролювали м'яч і хід гри, але зіткнулися з проблемами після того, як підопічні Андрія Шевченка зрівняли рахунок, реалізувавши свій напівмомент. Незважаючи на це, форвард заявив, що наша збірна провела дуже хороший поєдинок.

"У першому таймі ми домінували над нашими суперниками, ми володіли м'ячем і створювали моменти, але так і не зуміли забити другий гол. У другій половині ми продовжили атакувати, але були шоковані тим, як вони реалізували свій напівмомент. Вони почали грати дуже компактно, нам стало важче. Ми не будемо виправдовуватися. Нас дійсно шокував пропущений гол, ми запитували себе, що з нами відбувається. Ми розчаровані, але результату домоглася та команда, яка більше цього хотіла. Ми повинні визнати, що Україна провела дуже хороший матч", – цитує слова Жиру видання GetFrenchFootballNews.

Відзначимо, що Олів'є є найкращим бомбардиром збірної Франції серед чинних гравців і посідає друге місце в списку голеадорів за всю історію своєї національної команди. На його рахунку 44 забитих м'ячі, а Тьєррі Анрі відзначився 51 раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна сенсаційно зіграла внічию з Францією на старті відбору на ЧС-2022. Російські любителі футболу захопилися грою нашої збірної.