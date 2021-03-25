Мы должны признать, что Украина провела очень хороший матч, – лидер сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру считает, что для победы над Украиной в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 его команде не хватило второго гола.

По словам футболиста, он и его партнеры по команде контролировали мяч и ход игры, но столкнулись с проблемами после того, как подопечные Андрея Шевченко сравняли счет, реализовав свой полумомент. Несмотря на это, форвард заявил, что наша сборная провела очень хороший поединок.

"В первом тайме мы доминировали над нашими соперниками, мы владели мячом и создавали моменты, но так и не сумели забить второй гол. Во второй половине мы продолжили атаковать, но были застигнуты врасплох тем, как они реализовали свой полумомент. Они начали играть очень компактно, нам стало тяжелее. Мы не будем оправдываться. Нас действительно шокировал пропущенный гол, мы спрашивали себя, что с нами происходит. Мы разочарованы, но результата добилась та команда, которая больше этого хотела. Мы должны признать, что Украина провела очень хороший матч", – цитирует слова Жиру издание GetFrenchFootballNews.

Отметим, что Оливье является лучшим бомбардиром сборной Франции среди действующих игроков и занимает второе место в списке голеадоров за всю историю своей национальной команды. На его счету 44 забитых мяча, а Тьерри Анри отличился 51 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сенсационно сыграла вничью с Францией на старте отбора на ЧМ-2022. Российские любители футбола восхитились игрой нашей сборной.