Легенда "Шахтаря" обурився грою футболістів після поразки від "Львова"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
5,9 т.
Львів Шахтар

Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" Віктор Грачов пройшовся по гравцях команди після поразки "гірників" від "Львова" у 19-му турі УПЛ.

Один з найкращих бомбардирів в історії "помаранчево-чорних" обурився ставленням підопічних Луїша Каштру до гри.

"Мені соромно за гравців, тому що дійти до такого стану... Дивитися на це неподобство сил не вистачає. І боляче, і прикро. Гравці просто себе не поважають або вболівальників – я не знаю. Хіба так можна виходити в напівстоячому стані і досягати результату? Для мене незрозуміло, що відбувається. Я такого "Шахтаря" давно не бачив. Було все, але такого ставлення... Повне розчарування", – цитує Грачов сайт каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" скористалося поразкою "Шахтаря" від "Львова" і збільшило відрив від "гірників" у турнірній таблиці УПЛ.

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