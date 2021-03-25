Конкуренти зіграли на користь України: турнірна таблиця відбору ЧС-2022 після матчів 24 березня

Збірна України після нічиєї з Францією в 1-му турі відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 займає третю сходинку.

Конкуренти нашої команди в боротьбі за путівку до фінальної частини Фінляндія і Боснія і Герцеговина зіграли внічию, що забезпечило всім чотирьом командам однакову кількість очок.

Фінляндія – Боснія і Герцеговина 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пуккі, 2:1 – 77 Пуккі, 2:2 – 84 Стевановіч.

Фінляндія – Йорон, Хямяляйнен, Тойвіо, Араюурі, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Йоел Пог'янпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакарі (Шюллер, 46), Пуккі.

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Чівіч, Санічанін, Тодорович, Хаджікадуніч, Цімірот (Деміровіч, 82), Пьянич, Стевановіч (Сеад Колашинаць, 89), Гояк (Дульевіч, 64), Круніч, Джеко.

Попередження: Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом. але матч був дуже непростим.