ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

Збірна України зберегла 24-е місце в оновленому рейтингу національних команд 2021 року, опублікованому Міжнародною федерацією футболу (ФІФА).

Як повідомляється на офіційному сайті організації, підопічні Андрія Шевченка мають в своєму активі 1515,85 бали і відстають на одну позицію і 7,57 очка від Австрії, яка є суперником нашої збірної по групі С на Євро-2020. Фаворит квартету С Нідерланди йдуть на 16-му місці.

Суперники "синьо-жовтих" у відбірковому циклі ЧС-2022 розташувалися таким чином: Франція – друга (0), Фінляндія – 54-а (+1), Боснія і Герцеговина – 55-а (+1), Казахстан – 124-й (-2).

У першій трійці кращих національних команд змін не відбулося. Бельгія зберегла лідерство з 1783,38 балами, Франція йде другою (1757,3), а Бразилія – третьою (1742,65).

У середу, 31 березня, основна збірна України у відборі на чемпіонат світу-2022 не змогла обіграти Казахстан. До цього наша команда сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах втратила перемогу над Фінляндією.