Де дивитися онлайн 'Реал' – 'Барселона': розклад трансляцій Ель-Класико

Мадридський "Реал" прийме каталонську "Барселону" в центральному матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Команди зіграють на полі стадіоні "Альфредо Ді Стефано" в суботу, 10 квітня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Побачити гру в прямому ефірі можна буде завдяки відеосервісу Megogo, який ексклюзивно покаже поєдинок на території України.

У Росії трансляцію зі столиці Іспанії проведуть РЕН ТВ і "Матч! Футбол 1".

Відзначимо, що команди ведуть боротьбу за чемпіонство. "Барселона" займає друге місце в турнірній таблиці Примери, маючи в активі 65 очок. Каталонці відстають від лідера першості "Атлетико" на один пункт. "Реал" же розташувався на третьому рядку, набравши 63 очка.

У першому матчі сезону в Барселоні господарі поступилися мадридцям – 1:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" впевнено переміг "Ліверпуль" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.