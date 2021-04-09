Где смотреть онлайн 'Реал' – 'Барселона': расписание трансляций Эль-Класико

Мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону" в центральном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Команды сыграют на поле стадионе "Альфредо Ди Стефано" в субботу, 10 апреля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Барселона. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть игру в прямом эфире можно будет благодаря видеосервису Megogo, который эксклюзивно покажет поединок на территории Украины.

В России трансляцию из столицы Испании проведут РЕН ТВ и "Матч! Футбол 1".

Отметим, что команды ведут борьбу за чемпионство. "Барселона" занимает второе место в турнирной таблицы Примеры, имея в активе 65 очков. Каталонцы отстают от лидера первенства "Атлетико" на один пункт. "Реал" же расположился на третьей строчке, набрав 63 очка.

В первом матче сезона в Барселоне хозяева уступили мадридцам – 1:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" уверенно победил "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.