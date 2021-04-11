Усик розповів про наслідки свого бою з Джойсом

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) заявив, що не хоче поспішати з підписанням бою з Джо Джойсом (12-0, 11 КО), так як в цьому випадку він втратить перше місце в рейтингу WBO і втратить можливість зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.

За словами кримчанина, він і його команда зараз чекає рішення WBO, яка організація повинна винести по бою Джошуа – Ф'юрі.

"Я перебуваю на першому рядку рейтингу. Можна домовиться з Джо Джойсом і боксувати. Але мені здається, що я можу втратити свою позицію і упустити бій з Ентоні. А мені б хотілося битися з Джошуа за регулярний титул WBO, а не за тимчасовий, який нам пропонують. Нас же поставили на перше місце? Тому ми хочемо справедливо отримати цей чемпіонський бій. А нас трошки хочуть "використати", – сказав Усик під час трансляції вечора боксу своєї компанії Usyk-17 Promotions.

Усик уточнив, що якщо йому не дадуть побитися з Ентоні за повноцінний пояс WBO, то він просто хоче боксувати і порадувати своїх фанатів і глядачів

"Бажано, щоб цей поєдинок вiдбувся в Україні", – підсумував Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хiрн розповів, що чекає Усика після поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Свій останній бій Усик провів 1 листопада, перемігши Дерека Чісору і завоював титул обов'язкового претендента по лінії WBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, що 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок з Джошуа за титул WBO, він повинен був провести зустріч з Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хiрн заявив, що ні його клієнт, ні Тайсон Ф'юрі не битимуться з українцем в разі його перемоги над Джойсом в поєдинку за тимчасовий титул WBO.