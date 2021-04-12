Новини спорту 11 квітня: перемоги українських боксерів, одкровення Мілевського та Усика

Олександр Чеканов Бокс 09:21, 12.04.2021

Український боксер Ігор Шевадзуцкій здобув сьому поспіль дострокову перемогу, а Артем Мілевський прокоментував своє "відрахування" з "Миная".

Крім того, Олександр Усик поділився очікуваннями від бою з Джо Джойсом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 11 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Усик розповів про наслідки свого бою з Джойсом

Мілевський оригінально відповів на своє "відрахування" з "Миная". Відео

Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом. Відео

Боксерку, яка прийшла в білизні на зважування, серйозно побили в чемпіонському бою. Відео

Футболісту "Динамо" зламали ніс. Гра з "Шахтарем" під питанням – ЗМІ

Український супертяж переміг нокаутом на 2-й хвилині бою. Відео

Михайличенко назвав трагедією можливу ситуацію зі збірною України з футболу

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

В Одесі помер воїн ЗСУ, який пережив снайперське поранення на Донбасі

Ляшко: пандемія COVID-19 закінчиться, якщо всі люди не будуть знімати маски три тижні

Стало відоме ім'я воїна ЗСУ, загиблого на Донбасі. Фото Героя

США і Велика Британія вимагають відвести війська РФ від кордону з Україною

У ЄС пригрозили Росії від'єднанням від системи SWIFT та заморожуванням рахунків