Ф'юрі вразив своїм зовнішнім виглядом перед боєм із Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі справив враження на фанатів і місцеву пресу своєю трансформацією перед поєдинком зі співвітчизником Ентоні Джошуа за абсолютний титул у суперважкій вазі.

32-річний чемпіон WBC змінився до невпізнання після того, як скинув кілограми під час підготовки до вирішального в його кар'єрі поєдинку.

Відео Тайсона Ф'юрі від 22 лютого:

Ф'юрі поділився фотографією підтягнутої статури в Instagram, де рекламує свою лінію одягу Gypsy King.

На знімку Тайсон дуже далекий від людини, яка стверджувала, що випивала 12 пляшок пива на день.

Тайсон Ф'юрі (фото від 31 березня) Instagram Тайсона Ф'юрі

В одному зі своїх інтерв'ю Ф'юрі заявив, що "припинив тренування":

"Наразi, я у відпустці. Я п'ю від 8 до 12 пiв літрових келихів світлого пива на день. Але я не їм, тому отримую калорії за рахунок алкоголю. Я тренувався, тренувався і тренувався без особливого прогресу, тому тепер я людина з вільним часом"

"Тайсона Ф'юрі не впізнати, коли вiн демонструє неймовірно струнку фігуру для бою з Джошуа" The Sun

Шанувальники спортсмена не могли повірити своїм очам, коли остання фотографія Ф'юрі почала з'являтися в соціальних мережах.

"Він має класний вигляд, людина займається собою", "Чорт, я ніколи не бачив його в такій чудовій формі", "Ух ти, Тайсон добре виглядає. Його кулак схожий на кувалду", "Так, ми знаємо, що він брехав про те, що не тренувався", – цитує користувачів The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі купив три гігантські телевізори у свій будинок у Ланкаширі після підписання контракту на 200 мільйонів фунтів стерлінгів на два бої з Ентоні Джошуа.