Було дивно спостерігати за Ломаченком, – британський боксер про бій українця з Лопесом

Британський боксер Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) назвав дивною поведінку українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) у поєдинку проти мексиканця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Таку думку спортсмен висловив в інтерв'ю Essentially Sports. Його здивувало те, що наш співвітчизник більше половини бою не викидав ударів.

"По-перше, я вважаю, що Лопес виконав фантастичну роботу, мої вітання. По-друге, зловив себе на думці, що мені було досить дивним спостерігати за тим, як Ломаченко поводився. Він виглядав абсолютно незрозуміло. Я відчував себе дуже дивно, він не завдавав ударів протягом семи раундів. Але вітаємо Лопеса", – сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав нереальним проведення матчу-реваншу з Теофімо Лопесом.