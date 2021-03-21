Переможець Кубку світу з біатлону визначився в останній гонці сезону

Максим Іншаков Біатлон 19:41, 21.03.2021

Біатлоніст збірної Норвегії Йоханнес Тінгнес Бьо втретє виграв Кубок світу, завоювавши Великий кришталевий глобус.

Доля трофею вирішилася в останній гонці сезону в шведському Естерсунді. У мас-старті Бьо фінішував третім, випередивши свого співвітчизника Стурлу Хольм Лагрейда (8-е місце). У переможця 1052 бал. Лагрейд набрав 1039 очок.

Відзначимо, що Малий кришталевий глобус у заліку мас-стартів виграв Тар'єю Бьо (брат Йоханнеса). Біатлоніст збірної України Дмитро Підручний в загальному заліку 27-й.

Також Норвегія виграла неофіційний медальний залік Кубку світу з біатлону.

У України за сезон три медалі: "бронза" в жіночій естафеті на чемпіонаті світу, а також два "срібла" Юлії Джими на етапах Кубку світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Джима фінішувала 12-ю в жіночому мас-старті, зробивши 4 промахи на одному вогневому рубежі.

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