Победитель Кубка мира по биатлону определился в последней гонке сезона

Максим Иншаков Биатлон 19:41, 21.03.2021

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Тингнес Бе в третий раз выиграл Кубок мира, завоевав Большой хрустальный глобус.

Судьба трофея решилась в последней гонке сезона в шведском Эстерсунде. В масс-старте Бе финишировал третьим, опередив своего соотечественника Стурлу Хольм Лагрейда (8-е место). У победителя 1052 балл. Лагрейд набрал 1039 очков.

Отметим, что Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов выиграл Тарьей Бе (брат Йоханнеса). Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный в общем зачете 27-й.

Также Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира по биатлону.

У Украины за сезон три медали: "бронза" в женской эстафете на чемпионате мира, а также два "серебра" Юлии Джимы на этапах Кубка мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Джима финишировала 12-й в женском масс-старте, сделав 4 промаха на одном огневом рубеже.

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