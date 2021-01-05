Зеленський може переглянути питання локдауну в Україні: озвучено деталі й дату

В Україні в четвер, 7 січня, можуть переглянути рішення щодо введення локдауну, який анонсувався на період із 8 до 24 січня.

В Офісі президента нібито чекають ранкового зведення про статистику щодо COVID-19, після якого оголосять остаточне рішення. Про це 5 січня повідомив Telegram-канал "Легітимний", посилаючись на джерела в ОП.

Документ про локдаун далі передадуть прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, щоб він його "формально зачитав".

Водночас, за даними обізнаних джерел, президент Володимир Зеленський і його Офіс нібито вже знають, що буде з жорстким карантином в Україні, але цю інформацію спеціально не розголошують заздалегідь.

Додамо, що, за даними ЗМІ, в Офісі президента опрацьовують такі варіанти розвитку ситуації з локдауном:

скасувати повністю або перенести його запровадження;

поетапно зняти деякі обмеження перед локдауном і під час його дії;

замінити тотальний локдаун на карантин вихідного дня.

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Локдаун, або "карантин зимових канікул", передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім тих, які працюють навинос, із доставкою; закладів громадського харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Чим відрізняється карантин від локдауну?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно покидати свої будинки та жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, покликані зупинити темпи поширення вірусу, водночас не впливаючи істотно на звичний ритм життя.

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