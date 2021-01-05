Зеленский может пересмотреть вопрос локдауна в Украине: озвучены детали и дата

В Украине в четверг, 7 января, могут пересмотреть решение касательно введения локдауна, который анонсировался на период с 8 по 24 января.

В Офисе президента якобы ждут утреннюю сводку по статистике COVID-19, после которой огласят окончательное решение. Об этом 5 января сообщил Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источники в ОП.

Документ о локдауне далее передадут премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы он его "формально зачитал".

При этом, по данным осведомленных источников, президент Владимир Зеленский и его Офис якобы уже знают, что будет с жестким карантином в Украине, но эту информацию специально не разглашают заранее.

Добавим, по данным СМИ, в Офисе президента прорабатывают такие варианты развития ситуации с локдауном:

отменить полностью или перенести его введение;

поэтапно снять некоторые ограничения перед локдауном и во время его действия;

заменить тотальный локдаун на карантин выходного дня.

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Локдаун, или "карантин зимних каникул", предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме работающих на вынос, доставку, и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

Чем отличается карантин от локдауна?

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которое призвано остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни.

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