Зеленський провів нараду щодо локдауну: що доручив Кабміну
Президент Володимир Зеленський дав завдання уряду якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, запроваджених в Україні з 8 до 24 січня через пандемію коронавірусу, щоб пояснити всі обмеження.
Про це глава держави сказав на традиційній нараді щодо запобігання COVID-19, пише пресслужба Офісу президента. Вона відбулася за участю урядовців, представників правоохоронних органів та членів Ради нацбезпеки оборони.
Детальна презентація обмежень дасть бізнесу розуміння, як він може працювати під час карантину, а також дозволить уникнути непорозумінь між владою і людьми, вважає глава держави.
На нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням і про стан справ у медичній сфері. За його інформацією, летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.
Він також повідомив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни в європейських країнах.
За словами урядовця, нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який діяв в Україні в грудні.
"Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – сказав Шмигаль.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому жорсткий локдаун в Україні ввели саме з 8 до 24 січня. За його словами, цей період збігається з інкубаційним періодом COVID-19 серед тих, хто заразився на новорічні свята у країні.
Інкубаційний період тривалістю 14 днів якраз припаде на час дії локдауну, уточнив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 січня в Україні розпочався посилений карантин. Він діятиме до 24 січня включно.
У перший день обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари, посилаючись на постанову Кабміну.
Українці ж обурилися тим, що під заборону потрапили шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки тощо.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні заборонили продавати непродовольчі товари під час локдауну.
Степанов також уточнив заборону на продаж батарейок, шкарпеток та інших товарів.