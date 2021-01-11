Вибух газопроводу під Лубнами: що відбувається на місці НП

Мирослав Семенюк Суспільство 09:07, 11.01.2021 Оновлено: 10:16, 11.01.2021

Станом на ранок понеділка, 11 січня, тривають ремонтні роботи на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області.

Як зазначено на сайті ДСНС України, роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Усього до робіт залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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