В Україні розпочався весняний призив: кого і куди заберуть служити і як покарають ухильників

У четвер, 1 квітня, в Україні розпочався весняний призов в армію, який триватиме до червня включно. Уряд встановив, що віддати борг державі повинні ще 14 246 осіб, більшість з яких поповнить ряди Збройних сил.

Хто підлягає призову, як саме повинні вручати повістку і що чекає тих, хто спробує "відкосити", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Забирати в армію будуть чоловіків від 18 до 27 років. Призовників планують розподілити так:

в Збройні сили України – 6 500 осіб;

в Національну гвардію – 4 646;

в Держприкордонслужбу – 2 500;

до Держспецтрансслужби – 600.

До лав ЗСУ відправлять менше українців, ніж раніше. Так, за весь минулий рік туди призвали служити 16,5 тисячі осіб, з яких 9 тисяч – в травні-липні, і інші 7,5 тисячі – в жовтні-грудні. Офіційна причина полягає в збільшенні кількості військовослужбовців-контрактників.

Призовникам на строкову службу також повинні виплатити грошову допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат, в 2021 році це 4 540 тисяч гривень.

Призов в умовах карантину. Територіальні центри комплектування працюватимуть навіть в регіонах червоної зони з дотриманням карантинних правил. По прибуттю до військових частин все будуть переведені на обсервацію тривалістю 14 днів. Крім того, вже під час перебування в ЗСУ військовослужбовці зможуть отримати щеплення проти COVID-19.

Оповіщення громадян про призов має здійснюватися за розпорядженням військових комісаріатів. Повістка повинна прийти з військомату.

Її можуть вручити:

особисто в руки за місцем проживання або на роботі;

батькам або дружині, які підписуються за призовника;

залишити у поштовій скриньці або у дверях.

Призовник, який отримав повістку повинен прийти на призовну дільницю. Конкретні строки явки визначаються на кожній дільниці окремо. Якщо ж він не з'явився, то військовий комісаріат інформує про це Національну поліцію.

Раніше в Україні були випадким, коли працівники військоматів перевищували свої повноваження і призовників "виловлювали" на вулицях, в нічних клубах, біля метро, в електричках. Це розцінювалося як правопорушення.

Відповідно до законодавства, рішення про надання відстрочки лежить на районних (міських) призовних комісіях. Не підлягають заклику і буде надаватися відстрочка на весь період отримання освіти громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти на денній формі,

у закладах фахової передвищої освіти на денній формі

у закладах середньої або вищої духовної освіти на денній формі,

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Окрім того, що до армії не заберуть тих, хто навчається, існують інші відстрочки: за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Призовник за власним бажанням може відмовитися від призову, якщо має:

непрацездатних матір і батька, або одинокого непрацездатного батька,

неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер, якщо вони не мають інших працездатних осіб, окрім призовника, які будуть їх утримувати,

одинокого батька чи матір, у яких на утриманні одна чи більше неповнолітня дитина,

дитину віком до 3 років або дитину старшу 3 років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

двох і більше дітей,

дитину з інвалідністю,

вагітну дружину.

За порушення певних правил призовник може притягнутися до адміністративної відповідальності. Ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років відповідно до статті 335 ККУ.

Також можна бути притягнутим до відповідальності за такі порушення:

порушення військового обліку,

неявка за викликом до Територіальних центрів комплектування без поважних причин,

умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку,

несвоєчасне подання відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи й посади.

У Верховній Раді за кілька днів до початку весняного призову взялися змінювати законодавство, ухваливши в цілому законопроєкт щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

Як повідомила OBOZREVATEL членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла, норми цього документу вже почнуть діяти під час наступного призову.

"Ми створюємо військовий резерв, систему підготовки резервістів і військовозобов'язаних, замість військових комісаріатів будуть Центри комплектування та соціальної підтримки. Також це буде перший етап до електронного військового квитка. Можливо для перереєстрації достатньо буде додатку "Дія", – розповіла Безугла.

Як повыдомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу в Україні 2021 року. Зазначається, що призовники не будуть служити на Донбасі.