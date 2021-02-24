В Украине срочников не будут отправлять на Донбасс: Зеленский установил сроки призывов-2021

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 февраля, подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в Украине 2021 году. Призывники на Донбассе служить не будут.

Речь идет об указе №71/2021, сообщается на сайте Офиса президента. Какие даты устанавливает документ:

В этом году увольнения в запас военнослужащих, которые отбыли установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле – июле и в октябре – декабре .

Призыв граждан Украины на срочную службу будет проведено в течение апреля – июня и октября – декабря 2021 года.

В январе 2022 года будут освобождены военные, которые были призваны в июле-2020 (в связи с распространением в стране COVID-19).

В ОП указали, что проведение призыва в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту как 15:85%.

"Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – заявила пресс-служба.

Согласно закону, призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции Объединенных сил.

Добавим, не подлежат призыву или могут получить отсрочку для получения образования граждане призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования на дневной форме, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Текст указа:

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля на Херсонщине на одном из полигонов боевой подготовки экипажи армейской авиации, подчиненные командованию Объединенных сил ВСУ, провели масштабные учения. Воины отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом.