В Україні "жовтою" залишилася тільки одна область: МОЗ оновило список

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Так, у найлегшій "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.

За останніми даними, минулої доби там виявили 128 нових заражень COVID-19, вірус забрав життя двох осіб, натомість 22 вилікувалися. Новий перелік опубліковано на сайті відомства.

Так, у найгіршій "червоній" зоні залишилися Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська й Чернівецька області.

Там перевищена кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 протягом останніх трьох днів. Зокрема, 23 березня найбільше на Житомирщині – 115,8 (за норми 60 на 100 тисяч населення), у столиці – 112,3 і на Прикарпатті – 100,8.

До "помаранчевої" зони належать Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська області.

Насправді і в цих регіонах спостерігається велика кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом. А найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 23 березня спостерігався в "червоних" Києві – 80% і Житомирській області – 70,7%, в "помаранчевих" Миколаївській області – 66,3% і Київській – 65,6% (норма становить 65%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 23 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість людей із початку пандемії. Зокрема, хвороба забрала життя 342 пацієнтів.