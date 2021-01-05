Харківська компанія подала на реєстрацію в Україні вакцину з РФ "Супутник V". Документ
Харківська фармацевтична компанія "Біолік" підтвердила, що подала заяву в Міністерство охорони здоров'я України на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Як заявляється на сайті акціонерного товариства "Біолік", документи передали в уряд 31 грудня 2020 року.
Пресслужба зазначила, що публікує цю інформацію "у зв'язку з численними запитами".
Як пише "Укрінформ", на уточнювальні запитання журналістів у компанії відповідати відмовилися, посилаючись на те, що "керівництва немає на місці".
На сайті АТ "Біолік" також опублікували копії документів, зокрема запиту на реєстрацію "Супутника V".
Заява про можливість реєстрації препарату, розробленого в РФ:
Нагадаємо, що "Супутник V" із 5 грудня почали використовувати в РФ. Препарат також схвалили уряди Аргентини та Білорусі. Водночас в інших країнах ця вакцина, яка ще не пройшла повний цикл випробувань, викликала побоювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 січня лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук повідомив про подання російської вакцини від COVID-19 на реєстрацію в Україні. Він вказав, що цим зайнялася компанія "Біолік".
Українці зустріли цю новину з обуренням.
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолік" пов'язують із Раїсою Богатирьовою – ексміністеркою охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.
Раніше росіяни заявляли, що харківська компанія нібито вже "налагодила випуск готової форми" для виробництва вакцини, але в "Біолік" заперечили цю інформацію.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заперечував реєстрацію російської вакцини: мовляв, це "політичні заяви й чутки".
"Російський фонд прямих інвестицій" заявив, що експериментальну вакцину планують випробовувати на українцях.