В Умані єврейська громада допомогла відкрити нову ПЛР-лабораторію

У місті Умань Черкаської області відкрили нову ПЛР-лабораторію для діагностики COVID-19, купити яку допомогли представники єврейської громади.

Церемонія відкриття лабораторного центру відбулася в середу, 24 березня. Про це пише Lenta.ua.

На заході були присутні представники Єврейської громади Києва: головний рабин України Моше Реувен Азман і керівник БФ "Квітна" Уріель Штерн. Участь у відкритті також взяла місцева влада.

Майже половину суми на облаштування та відкриття лабораторії – 2,8 млн грн – пожертвувані саме єврейською громадою.

Зазначається, що центр зможе проводити до 500 тестів на добу з можливістю збільшення обсягів досліджень.

Також головний рабин України Моше Реувен Азман подарував лабораторії велику кількість захисних масок, зроблених за новою технологією. Ці засоби захисту брендовані українською символікою.

Представники влади та релігійної громади обмінялися думками про розвиток міста як часто відвідуваного культурного центру, а також про перспективи розвитку співробітництва в гуманітарній сфері.

Як писав OBOZREVATEL: