В Умани еврейская община помогла открыть новую ПЦР-лабораторию

В городе Умань Черкасской области открыли новую ПЦР-лабораторию для диагностики COVID-19, купить которую помогли представители еврейской общины.

Церемония открытия лабораторного центра состоялась в среду, 24 марта. Об этом пишет Lenta.ua.

На мероприятии присутствовали представители Еврейской общины Киева: главный раввин Украины Моше Реувен Азман и руководитель БФ "Квитна" Уриэль Штерн. Участие в открытии также взяли местные власти.

Почти половину суммы на обустройство и открытие лаборатории – 2,8 млн грн – пожертвованы именно еврейской общиной.

Отмечается, что центр сможет проводить до 500 тестов в сутки с возможностью увеличения объемов исследований.

Также главный раввин Украины Моше Реувен Азман подарил лаборатории большое количество защитных масок, сделанных по новой технологии. Эти средства защиты брендированы украинской символикой.

Представители власти и религиозной общины обменялись мнениями о развитии города как часто посещаемого культурного центра, а также о перспективах развития сотрудничества в гуманитарной сфере.

Как писал OBOZREVATEL: