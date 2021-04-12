В Україну повертаються холод і сніг: де пройдуть опади. Мапа

Погода в Україні з вівторка, 13 квітня, почне погіршуватися: температура місцями опуститься до -2 градусів і підуть дощі зі снігом.

Про це у Facebook повідомляє погодний сайт Метеопост. Відзначається, що істотно похолодає на заході країни.

"13-17 квітня на заході країни очікується різке зниження температури повітря. Згідно з розрахунками, вона протягом доби впаде приблизно з +17...+19 до -2...+2", – повідомили синоптики.

Також за прогнозом імовірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу (місцями сильні) й посилення вітру до 13-15 м/с.

Крім того, похолодання й опади очікуються і на решті території України. Але дощі будуть невеликими, а похолодання незначним до +12...+15 градусів.

Додамо, що згідно з даними Українського гідрометцентру, погода почне погіршуватися тільки з середи, 14 квітня.

Відзначимо, що 12 квітня в Україні через відлигу в Карпатах очікується сніголавинна небезпека, а також можливий підйом рівня річок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на квітень і травень в Україні.