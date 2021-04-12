В Украину возвращаются холода и снег: где пройдут осадки. Карта

Погода в Украине со вторника, 13 апреля, начнет ухудшатся: температура местами опустится до -2 градусов и пойдут дожди со снегом.

Об этом в Facebook сообщает погодный сайт Метеопост. Отмечается, что существенно похолодает на западе страны.

"13-17 апреля на западе страны ожидается резкое понижение температуры воздуха. Согласно расчетам, она в течение суток упадет примерно с +17...+19 до -2...+2", – сообщили синоптики.

Также по прогнозу вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя (местами сильные) и усиление ветра до 13-15 м/с.

Кроме того, похолодание и осадки ожидаются и на остальной территории Украины. Но дожди будут небольшими, а похолодание незначительным до +12...+15 градусов.

Добавим, что согласно данным Украинского гидрометцентра, погода начнет ухудшаться только со среды, 14 апреля.

Отметим, что 12 апреля в Украине из-за оттепели в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, а также возможен подъем уровня рек.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на апрель и май в Украине.