Синоптики объявили 3-й уровень опасности в части Украины. Карта

В понедельник, 12 апреля, в Украине из-за оттепели в Карпатах ожидается снеголавинная опасность, а также возможен подъем уровня рек.

Как сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)

Также синоптики предупредили, что в связи с потеплением и таянием снега в горах на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями. Однако метеорологи отметили, что подъем уровня рек ожидается без негативных последствий.

Отметим, что погода в Украине 12 апреля будет солнечной и теплой, но в некоторых регионах пройдут дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодою. Перемены будут происходить каждые 4-5 дней.