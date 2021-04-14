В Україну насувається циклон: де чекати дощів, похолодання і снігу

Погоду в Україні у четвер, 15 квітня, супроводжуватиме атмосферний фронт із циклоном опадів. Він подекуди зумовить дощі, а на захід може принести мокрий сніг.

Найхолодніше цього дня буде на заході. Таким прогнозом на середину місяця поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, температура повітря у четвер у більшості областей передбачається на рівні +10… +16 градусів. У західних регіонах – до +2… +8.

Діденко зазначила, що 15 квітня в західних областях, особливо ближче та навколо Карпат, знову є висока ймовірність мокрого снігу. Тоді як на решті території переважно дощитиме – через циклон.

У Києві 15 квітня теж прогнозують дощі. Температура повітря в столиці очікується до +12… +13 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило спрогнозував, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Зокрема, два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг.