В Україні погіршиться погода: два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг

Найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться. Над територією країни по черзі пройдуть два циклони, які принесуть дощі, мокрий сніг і похолодання. Вихідні 17-18 квітня обіцяють бути похмурими та прохолодними.

Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. Далі – докладніше про погоду на найближчий тиждень.

Погіршення погоди пов'язано відразу з двома циклонами, які рухаються в напрямку України, і накриють країну один за одним, "по черзі", пояснив Мурмило.

"Йде переміщення активних фронтів, циклонів через територію країни. Напрямки різні – спочатку активний циклон рухатиметься з півдня, потім із заходу, і це призведе до нестійкого характеру погоди", – повідомив синоптик.

Перший циклон зайде в країну вже в другій половині дня 14 квітня, і спочатку погіршить погоду на півдні, на узбережжі Чорного моря. "Більшу частину території України він охопить уже в четвер, 15 квітня – з опадами", – уточнив Мурмило.

З 15 квітня погода погіршиться на всій території України, попередив синоптик. 15-16 числа нічні температури опустяться до +4... +10 градусів, денні – до +11... +17. Причому більш прохолодно буде на північному заході країни.

З 16 квітня відбудеться ще одне зниження температури – в середньому вона опуститься на 2-4 градуси порівняно з попередніми днями. Тобто вночі можливий 0 градусів, вдень повітря не прогріватиметься вище +13.

"Така погода стоятиме весь тиждень", – спрогнозував Мурмило.

Два циклони принесуть в Україну дощі та навіть мокрий сніг. Фактично, перший циклон без паузи передасть "естафету" другому, тому період з опадами буде досить тривалим, розповів синоптик.

За його словами, дощі очікуються на більшій частині території країни з четверга, 15 квітня, по неділю, 18 квітня. Але екстремальних погодних явищ, зокрема і злив, у Гідрометцентрі не очікують. "Опади не зливового характеру, різної інтенсивності – невеликі та помірні", – уточнив він.

А ось у західних областях України у другій половині тижня можливий мокрий сніг. "На заході України можливий дощ із мокрим снігом. Звичайно, сніг не засипле, але дощ чергуватиметься з мокрим снігом змішаної фази. Найбільша вірогідність снігу 16-18 числа", – повідомив Мурмило.