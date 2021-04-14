В Украину надвигается циклон: где ждать дождей, похолодания и снега

Погоду в Украине в четверг, 15 апреля, будет сопровождать атмосферный фронт с циклоном осадков. Он местами спровоцирует дожди, а на запад может принести мокрый снег.

Холоднее всего в этот день будет на западе. Таким прогнозом на середину месяца поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в четверг в большинстве областей предполагается на уровне +10... +16 градусов. В западных регионах – до + 2... +8.

Диденко отметила, что 15 апреля в западных областях, особенно ближе и вокруг Карпат, снова высока вероятность мокрого снега. Тогда как на остальной территории будут идти дожди – из-за циклона.

В Киеве тоже прогнозируют дожди. Температура воздуха в столице ожидается до +12... +13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL,синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло спрогнозировал, что в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. В частности, два циклона принесут похолодание, дожди и мокрый снег.